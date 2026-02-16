Беглые российские звезды столкнулись с угрозой депортации из США

Курс рубля
Над россиянами, уехавшими в США в поисках новой жизни, сгущаются тучи. За прошлый год и январь 2026-го из Америки выдворили около 350 человек, еще порядка 800 граждан РФ ждут решения в миграционных изоляторах, и волна депортаций, по прогнозам, может только усилиться.
Генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков отметил, что настроение у многих релокантов, включая беглых знаменитостей, весьма унылое. Причина – ужесточение миграционной политики и массовые отказы в политическом убежище: американские власти не сочли доводы многих заявителей убедительными.
Тем, кто оказался в изоляторах, приходится непросто: там их встретили переполненные заключенными помещения, строгий режим и постоянный контроль. В ускоренном порядке могут выдворить и несколько тысяч россиян, застрявших на границе США и Мексики.
Под угрозой оказались и известные персоны, считающиеся в России вредителями. В их числе бодибилдер Александр Шпак*, актер Алексей Панин** и комик Данила Поперечный*. По данным СМИ, у одних звезд нет подтвержденного права проживать на американских землях, другие вынуждены экономить и живут в сараях или трейлерах – планы на райскую жизнь за океаном оказались фантазиями.
К слову, недавно Поперечный* обратился в полицию после нападения.
*признан иноагентом.
**признан иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов
