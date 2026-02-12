Сбежавший из РФ комик Поперечный* обратился в полицию после нападения хищников

Артист в ужасе от того, что происходит на новой родине

Стендап-комик Данила Поперечный*, давно покинувший родную страну и перебравшийся в США, столкнулся с неожиданной проблемой – дикими животными прямо на пороге своего дома. О произошедшем он рассказал в соцсетях, опубликовав видео с прогулки по парку.

На кадрах артист выгуливает собаку и внезапно замечает неподалеку койота. Но, как выяснилось, этим дело не ограничилось. По его словам, недавно ночью на него попытались напасть сразу два хищника. Он рассказал, что животные, вероятно, не сразу оценили его габариты, так что когда приблизились, быстро отступили и разбежались.

Инцидент настолько встревожил хохмача, что он решил обратиться в правоохранительные органы и поинтересоваться, будут ли службы как-то реагировать и отлавливать опасных зверей. Однако стражи порядка объявили, что помочь в такой ситуации не могут.

История вызвала активное обсуждение в Сети: одни посочувствовали артисту, другие иронично отметили, что жизнь за океаном иногда оказывается куда более "дикой", чем можно было ожидать.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации