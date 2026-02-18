Певица и ее возлюбленной из одной тусовки

Нюша полтора года назад пережила развод с коучем Игорем Сивовым. Расставание вышло тихим – никаких судов и скандалов. Певица вернулась домой из ОАЭ, возобновив концертную деятельность, и начала посещать светские мероприятия.

Оказывается, Нюша уже девять месяцев состоит в отношениях с Владом Ханецким. Они познакомились на одной вечеринке в Эмиратах.

Влад – уроженец Саратова, у него музыкальное образование. Долгое время работал с Джиганом, сообщает женский журнал "Клео.ру". С 2019 по 2023 гг. – играл на ударных в Artik&Asti. 33-летний диджей выступает под псевдонимом Khaney.

В сентябре пара совершила романтическую поездку во Францию, а спустя пару месяцев отдохнула в Испании.

В окружении пары говорят, что Влад окружил певицу вниманием и не жалеет времени, чтобы быть рядом с ней. Часто сопровождает избранницу на съемках и выступлениях, помогая в творческих вопросах.

"Кроме того, у них много общих знакомых в светской тусовке", – делится со "СтарХитом" близкий к паре источник.

