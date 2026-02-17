Бывшая жена обвинила актера Соловьева в психологическом давлении

Издевается и требует 13 миллионов: бывшая жена накинулась на Соловьева
Фото: www.unsplash.com
Женщина рассказала о выходках знаменитости

Вокруг 52-летнего актера Константина Соловьева снова разгорается громкий скандал. Его третья бывшая супруга Анастасия Ларина публично обвинила артиста в психологическом давлении и заявила, что он требует с нее 13 миллионов рублей за долю в ипотечной квартире.

О конфликте рассказал Андрей Малахов, анонсировав новый виток разбирательств в своем шоу. Шоумен сообщил, что женщина утверждает: бывший муж издевается над ней и настаивает на крупной выплате. Сам же артист долгое время молчал, но теперь намерен представить собственную версию событий.

Ларина также заявляла, что актер не помогает ей финансово и якобы пытается лишить их дочерей жилья. Однако в ситуацию вмешалась вторая жена Соловьева Евгения Ахременко. Она подчеркнула, что ее оппонентка требует значительные алименты – порядка 200 тысяч рублей ежемесячно плюс дополнительные расходы. Такие аппетиты одна из бывших жен артиста оценила как чрезмерные.

Ахременко также отметила, что, по информации юристов, речь о выселении не идет: вопрос касается раздела имущества, который планируется обсуждать после совершеннолетия младшей дочери.

Стоит отметить, что звездный скандал начался уже давно и теперь только набирает обороты.

Источник: Шоу "Малахов" ✓ Надежный источник
