Бывшие жены устроили конфликт из-за актера Соловьева

Дамы настроены решительно

Вокруг актера Константина Соловьева вспыхнул новый громкий скандал, в котором снова сошлись его бывшие жены. На этот раз в публичное поле вышла Евгения Ахременко, экс-супруга артиста, которая эмоционально высказалась в эфире федерального ток-шоу.

Дама рассказала, что танцовщица Анастасия Ларина когда-то разрушила их брак, а позже сама оказалась в роли брошенной жены. Ларина стала третьей супругой знаменитости, родила ему двух дочерей, но в 2023 году союз распался. А недавно она заявила, что актер якобы пытается лишить ее жилья, чем вновь привлекла внимание к семейным разборкам.

Ахременко рассказала, что узнала о разводе бывшего от самой танцовщицы, которая зачем-то позвонила экс-сопернице и предложила ей забрать мужа обратно. Евгения подчеркнула, что не желала участвовать в этих разговорах и сразу дала понять, что ей чужды подобные разборки.

Также Ахременко вспомнила неприятные эпизоды, когда танцовщица без приглашения появлялась в съемной квартире актера, где он жил с другой женщиной.

Скандал продолжает набирать обороты, а личная жизнь актера все больше напоминает бесконечную войну бывших, где каждая сторона пытается доказать свою правоту на глазах у всей страны.

