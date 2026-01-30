Бывшие жены устроили конфликт из-за актера Соловьева

Бывшие жены устроили разборки вокруг Соловьева
Фото: www.unsplash.com
Дамы настроены решительно

Вокруг актера Константина Соловьева вспыхнул новый громкий скандал, в котором снова сошлись его бывшие жены. На этот раз в публичное поле вышла Евгения Ахременко, экс-супруга артиста, которая эмоционально высказалась в эфире федерального ток-шоу.

Дама рассказала, что танцовщица Анастасия Ларина когда-то разрушила их брак, а позже сама оказалась в роли брошенной жены. Ларина стала третьей супругой знаменитости, родила ему двух дочерей, но в 2023 году союз распался. А недавно она заявила, что актер якобы пытается лишить ее жилья, чем вновь привлекла внимание к семейным разборкам.

Ахременко рассказала, что узнала о разводе бывшего от самой танцовщицы, которая зачем-то позвонила экс-сопернице и предложила ей забрать мужа обратно. Евгения подчеркнула, что не желала участвовать в этих разговорах и сразу дала понять, что ей чужды подобные разборки.

Также Ахременко вспомнила неприятные эпизоды, когда танцовщица без приглашения появлялась в съемной квартире актера, где он жил с другой женщиной.

Скандал продолжает набирать обороты, а личная жизнь актера все больше напоминает бесконечную войну бывших, где каждая сторона пытается доказать свою правоту на глазах у всей страны.

К слову, ранее стало известно о появлении любовницы у Федора Бондарчука.

Источник: Шоу "Пусть говорят" ✓ Надежный источник
По теме

Кремль рассказал о реакции Зеленского на приглашение в Москву

Глава киевского режима ожидаемо проигнорировал такую возможность

"Они отвергают мир": Венгрия пришла в шок от официального плана ЕС против России

Мира в Брюсселе никто не хочет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей