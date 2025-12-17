Богатырев на фоне развода заявил, что семью не нужно спасать ради детей

Актер заявил, что даже самые идеальные отношения в браке могут дать трещину

Марк Богатырев признался, что не считает нужным сохранять брак исключительно ради детей. Звезда "Кухни" не сомневается, что даже самая идеальная семья может однажды стать неидеальной. И испортиться могут любые отношения.

"Я сам часто задаюсь вопросом: что такое семья? Как быть хорошим мужем? Отцом? Я не очень знаю", – рассуждает актер в интервью Давиду Виннеру.

Марк ищет нужный ему пример: читает книги и анализирует поведение людей, которые его окружают.

Ранее сообщалось, что Марк официально развелся с актрисой Татьяной Арнтгольц. По данным медиа, артист сам стал инициатором бракоразводного процесса, подав соответствующее заявление в мировой суд. А днем ранее в соцсетях порассуждал о времени, которое все расставляет "по своим местам", выразившись о переменах и будущем.

В 2024-м пара прекратила выкладывать совместные семейные фотографии и выходить вместе на публику. Встревоженные поклонники начали задаваться вопросом об их личной жизни. Впрочем, сама пара на тот момент ничего не проясняла для публики.