Богатырев на фоне развода заявил, что семью не нужно спасать ради детей

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Марк Богатырев признался, что не считает нужным сохранять брак исключительно ради детей. Звезда "Кухни" не сомневается, что даже самая идеальная семья может однажды стать неидеальной. И испортиться могут любые отношения.
"Я сам часто задаюсь вопросом: что такое семья? Как быть хорошим мужем? Отцом? Я не очень знаю", – рассуждает актер в интервью Давиду Виннеру.
Марк ищет нужный ему пример: читает книги и анализирует поведение людей, которые его окружают.
Ранее сообщалось, что Марк официально развелся с актрисой Татьяной Арнтгольц. По данным медиа, артист сам стал инициатором бракоразводного процесса, подав соответствующее заявление в мировой суд. А днем ранее в соцсетях порассуждал о времени, которое все расставляет "по своим местам", выразившись о переменах и будущем.
В 2024-м пара прекратила выкладывать совместные семейные фотографии и выходить вместе на публику. Встревоженные поклонники начали задаваться вопросом об их личной жизни. Впрочем, сама пара на тот момент ничего не проясняла для публики.
Новое сообщение анализируют любители и эксперты
Появились данные о том, что ждет политика-комика