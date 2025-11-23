Том Круз впервые прокомментировал развод экс-супруги Николь Кидман

Знаменитость назвал случившееся кармой

Том Круз впервые высказался о расставании своей бывшей супруги Николь Кидман с музыкантом Китом Урбаном. По словам источников, близких к актеру, он назвал случившееся своеобразной кармической развязкой, вспоминая, как проходил их собственный разрыв.

В тот период, как жалуется мужчина, вся публичная критика легла на него, тогда как актриса получила абсолютную поддержку аудитории и прессы. Ее выставляли жертвой, а его – виновным, и этот образ прочно закрепился в медиапространстве.

При этом актеру очень не нравилось, что его бывшая позволяла себе язвительные комментарии в интервью, шутила о его росте, рассказывала о себе так, словно брак с ним был тяжелым испытанием, в то время как он предпочитал молчать и не отвечать на нападки.

Именно поэтому новости о разводе Кидман с Урбаном, по словам инсайдера, вызвали у актера внутреннее чувство удовлетворения. Его задело, что долгие годы теперь уже тоже бывшего возлюбленного актрисы представляли как человека, который будто бы спас Николь от сложного прошлого брака. Круз же считал подобные интерпретации очень несправедливыми.