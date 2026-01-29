Бондарчук снова влюбился после расставания с Андреевой

Брак разрушен: Федор Бондарчук завел любовницу
Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: соцсети
Фанаты звездного семейства надеялись, что артисты сумеют сохранить отношения

История любви Федора Бондарчука и Паулины Андреевой окончательно подошла к концу. Как стало известно от близкого окружения пары, супруги в итоге приняли решение разойтись окончательно и больше не пытаются восстановить брак.

Напомним, в прошлом году, после девяти лет совместной жизни девушка публично сообщила о разводе с культурным деятелем, однако спустя время удалила это сообщение. По некоторым данным, какое-то время пара старалась сохранить отношения, но попытка не увенчалась успехом.

Сейчас пути бывших супругов разошлись. Артистка вместе с сыном переехала в Санкт-Петербург, а кинодеятель остался в Москве. При этом расставание прошло без конфликтов: между ними сохранилось уважение и теплое общение. Режиссер продолжает финансово поддерживать бывшую возлюбленную и их общего ребенка.

При этом в прессу просочились слухи, что у мужчины уже появилась новая избранница. По словам знакомых, она также связана с творческой средой. Это не юная дива, а состоявшаяся женщина старше сорока лет, с собственным жизненным и профессиональным багажом. В то же время Паулина, как утверждают источники, пока не состоит в новых отношениях и сосредоточена на работе и воспитании сына.

К слову, ранее разрыв звездного семейства подтвердила Ксения Собчак.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

На расстоянии артудара: Дандыкин рассказал о двойном прорыве ВС РФ к Запорожью

В скором времени начнутся бои за город, считает эксперт

Почему Зеленский "даст заднюю" после предложения Путина: раскрыта причина

Глава киевского режима попытается саботировать переговоры, считает политолог

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей