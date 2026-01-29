Бондарчук снова влюбился после расставания с Андреевой

Фанаты звездного семейства надеялись, что артисты сумеют сохранить отношения

История любви Федора Бондарчука и Паулины Андреевой окончательно подошла к концу. Как стало известно от близкого окружения пары, супруги в итоге приняли решение разойтись окончательно и больше не пытаются восстановить брак.

Напомним, в прошлом году, после девяти лет совместной жизни девушка публично сообщила о разводе с культурным деятелем, однако спустя время удалила это сообщение. По некоторым данным, какое-то время пара старалась сохранить отношения, но попытка не увенчалась успехом.

Сейчас пути бывших супругов разошлись. Артистка вместе с сыном переехала в Санкт-Петербург, а кинодеятель остался в Москве. При этом расставание прошло без конфликтов: между ними сохранилось уважение и теплое общение. Режиссер продолжает финансово поддерживать бывшую возлюбленную и их общего ребенка.

При этом в прессу просочились слухи, что у мужчины уже появилась новая избранница. По словам знакомых, она также связана с творческой средой. Это не юная дива, а состоявшаяся женщина старше сорока лет, с собственным жизненным и профессиональным багажом. В то же время Паулина, как утверждают источники, пока не состоит в новых отношениях и сосредоточена на работе и воспитании сына.

К слову, ранее разрыв звездного семейства подтвердила Ксения Собчак.