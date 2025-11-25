Иорданка подала на развод из-за фанатичной любви мужа к Бэтмену

Курс рубля
Брак счастливой пары из Иордании оказался расторгнут после того, как вторая половинка узнала об увлечениях супруга – тот оказался фанатом Бэтмена. Новоиспеченная жена настолько устала от своего "супергероя", что решилась на развод.
Супруг, как оказалось, был ярым коллекционером из атрибутики, которая имела отношение к супергерою в маске. Целыми днями он расхаживал в костюме Бэтмена по дому. А еще настрого запретил смотреть любые телепередачи – кроме посвященных Темному Рыцарю.
В одну из ночей мужчина увидел знамение, которое расценил как Бэт-сигнал и ушел на "секретное задание", облачившись в свое обмундирование.
Утром женщина застала мужа в костюме Бэтмена в ванной комнате: тот отказался снимать маску и общался с ней исключительно от лица вымышленного супергероя. В испуге дама уехала, а затем подала на развод, сообщает портал "Ридлайф.ру".
По словам психологов, существуют важные сигналы, которые игнорировать нельзя: в противном случае семейный брак даст трещину. Первым из таковых является исчезновение доверия между парами, когда оба начинают скрывать свои действия и умалчивать о важных делах. Второй – постоянные конфликты, когда каждый диалог заканчивается ссорой и взаимными упреками.
