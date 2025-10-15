Андреева впервые показала лицо ребенка: россияне не верят, что он от Бондарчука

Хотя внешнее сходство с родителями у малыша все же просматривается

Актриса Паулина Андреева, которая обычно старается хранить в секрете свою личную жизнь, неожиданно опубликовала на своей странице фотографию с ребенком. Публикация вызвала споры публики, поскольку многие россияне не поверили, что этот мальчик – сын Бондарчука.

На снимке актриса радостно позирует с малышом, укутанным в полотенце. Вероятно, он был сделан на побережье Сен-Жан-Кап-Ферра, где сейчас Паулина проводит досуг в компании друзей Екатерины Варнавы, Светланы Устиновой и продюсера Ильи Стюарта, передает женский журнал "Клео.ру". При этом внешность мальчика, которого она держит на руках, смутила народ, поскольку она не соответствует предполагаемому возрасту младшего сына Федора Бондарчука.

Известно, что Ваня родился 2 марта 2021 года, поэтому сейчас ему должно быть четыре года. Однако ребенок на фото с Андреевой значительно моложе, хотя и имеет схожие с артистами внешние черты.

По слухам, Андреева и Бондарчук уже официально разведены, хотя некоторые источники уверяют – режиссер и актриса решили дать отношениям второй шанс. В последнее время они не появлялись вместе на публичных мероприятиях, а также сняли обручальные кольца. Поговаривают, что режиссер тяжело переживал расставание с супругой и долгое время пытался ее вернуть. Также некоторые близкие к паре источники утверждали, что якобы причиной их разрыва стала лояльность Федора к российской власти.