Причиной разрыва Андреевой с Бондарчуком стала лояльность режиссера власти - СМИ

Пара по-разному смотрит на происходящие в мире события

Вокруг семьи Паулины Андреевой и Федора Бондарчука разгорелся новый виток обсуждений – источники сообщили, что актриса охладела к именитому культурному деятелю из-за разногласий в мировоззрении.

По сведениям Telegram-канала "Героиня Татлера", эффектная брюнетка планировала расстаться с супругом, поскольку тот, по ее мнению, слишком тесно сотрудничает с представителями власти и якобы поддерживает "ограничения свободы", а ей такой подход был чужд.

Однако, отмечают авторы публикации, со временем девушка пересмотрела свою позицию. После ухода крупных западных компаний с российского рынка ей вдруг начали поступать предложения работать с брендами, не вызывающими особого доверия. В Telegram-канале иронично замечают: в такой ситуации и смысла разводиться уже не осталось.

Впрочем, недавно появилась информация о том, что звездные супруги приняли решение сохранить отношения. Режиссер, по информации инсайдеров, был настроен вернуть красавицу-жену, а сама актриса даже удалила пост о разводе из своих соцсетей.

Напомним, в марте 2025 года стало известно о расставании пары после девяти лет вместе. Официально супругами они являются шесть лет, а теперь, судя по всему, кризис в отношениях удалось преодолеть.