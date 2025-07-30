56-летняя Светлана Бондарчук показала подтянутое тело в смелом бикини

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56-летняя Светлана Бондарчук опубликовала яркие снимки с отдыха, продемонстрировав стройную фигуру и безупречную форму. Бывшая модель с юности привыкла уделять внимание своей внешности и до сих пор остается в отличной физической форме – много занимается спортом, следит за питанием и образом жизни.
На фотографиях Светлана запечатлена в эффектном леопардовом бикини с тонкими завязками. Образ дополнили солнцезащитные очки, жемчужное ожерелье и аккуратный маникюр. Несмотря на возраст, телеведущая выглядит подтянутой и уверенной в своей женской привлекательности, а ее стиль и фигура вызывают восхищение.
Знаменитость под фотографией призналась, что наслаждается отдыхом и ценит моменты уединения. Комментаторы, в свою очередь, засыпали звезду комплиментами.
К слову, ранее откровенной фотографией поделилась Екатерина Андреева.
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