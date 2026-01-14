Диброва рассказала, как просыпалась по утрам от плача Товстика из-за его развода

Звезда жалуется на волну хейта, с которой столкнулась вместе с возлюбленным после развода

Полина Диброва пожаловалась на волну хейта после ее развода и решения остаться с Романом Товстиком. Основательнице женского клуба пришлось сидеть на успокоительных препаратах, а возлюбленный временами даже не мог сдержать слез из-за обрушившегося хейта.

В одиночку, признается Полина, пройти через такой ад у нее бы не получилось.

"Я просыпалась утром от того, что Рома плачет. Он каждое утро плакал. Ему настолько больно и тяжело было. Рома – отец невероятный! Он так переживал за детей, за Лену", – встает Полина на защиту своего избранника.

Вместе с Товстиком и Полиной живут его некоторые дети. А дочь предпринимателя утверждает, что Полина ей нравится. Последняя, кстати, ладит с детьми Романа. Хотя и утверждает, что не пытается заменить им мать.

"Я просто люблю его, а значит и его детей. Хочу устроить им комфортную жизнь, чтобы они чувствовали себя хорошо", – признается бывшая жена Дмитрия Диброва.