Богомолов попросил об отставке с поста ректора Школы-студии МХАТ

Общественность была в шоке от принятых властями решений

Худрук Театра на Бронной Константин Богомолов пошел на отчаянный шаг. После грандиозного скандала в театральной среде он обратился к Минкульту РФ с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.

О назначении звезды на высокий пост стало известно 23 января, и это сразу вызвало бурную реакцию. Новость мгновенно разошлась по профессиональному сообществу и спровоцировала ожесточенные споры. Одни публично поддержали режиссера, другие увидели в этом решении угрозу традициям легендарной школы. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Напряжение усилилось спустя несколько дней, когда выпускники МХАТа выступили с открытым письмом к министру культуры. Они заявили, что учебное заведение должен возглавлять человек, прошедший путь внутри самой школы и разделяющий ее ценности. В обращении подчеркивалось, что кандидат на высокий пост должен быть не только профессионалом, но и носителем этических и художественных принципов, заложенных основателями студии.

Общественный резонанс, давление со стороны выпускников и раскол мнений в культурной среде в итоге привели к тому, что Богомолов предпочел сделать шаг назад. Его просьбу об отставке можно расценить как попытку снять небывалый накал в обществе и погасить конфликт, разгоревшийся в одном из самых знаковых театральных учебных заведений страны.

К слову, ранее с критикой по поводу назначения Богомолова выступил сбежавший из России Андрей Бурковский.