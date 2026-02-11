Богомолов попросил об отставке с поста ректора Школы-студии МХАТ

После грандиозного скандала с МХАТ Богомолов пошел на отчаянный шаг
Константин Богомолов. Фото: Зыков Кирилл/ АГН "Москва"
Общественность была в шоке от принятых властями решений

Худрук Театра на Бронной Константин Богомолов пошел на отчаянный шаг. После грандиозного скандала в театральной среде он обратился к Минкульту РФ с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.

О назначении звезды на высокий пост стало известно 23 января, и это сразу вызвало бурную реакцию. Новость мгновенно разошлась по профессиональному сообществу и спровоцировала ожесточенные споры. Одни публично поддержали режиссера, другие увидели в этом решении угрозу традициям легендарной школы. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру". 

Напряжение усилилось спустя несколько дней, когда выпускники МХАТа выступили с открытым письмом к министру культуры. Они заявили, что учебное заведение должен возглавлять человек, прошедший путь внутри самой школы и разделяющий ее ценности. В обращении подчеркивалось, что кандидат на высокий пост должен быть не только профессионалом, но и носителем этических и художественных принципов, заложенных основателями студии.

Общественный резонанс, давление со стороны выпускников и раскол мнений в культурной среде в итоге привели к тому, что Богомолов предпочел сделать шаг назад. Его просьбу об отставке можно расценить как попытку снять небывалый накал в обществе и погасить конфликт, разгоревшийся в одном из самых знаковых театральных учебных заведений страны.

К слову, ранее с критикой по поводу назначения Богомолова выступил сбежавший из России Андрей Бурковский.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
По теме

Каллас пообещала выдвинуть Кремлю требования по Украине

Мнение Европы в переговорах нужно услышать всем, заявила зампред Еврокомиссии

Sohu: "Сармат" станет "молотом Судного дня" и ответом России на расширение НАТО

Замена "Сатане" вызывает у Запада большие опасения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей