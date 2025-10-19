Собчак рассказала, что больше всего любит в Богомолове

Собчак рассказала, что больше всего любит в Богомолове
Ксения Собчак с мужем. Фото: соцсети
Звезда по-настоящему счастлива в этом браке

Популярная российская телеведущая Ксения Собчак в свежем интервью рассказала прессе о своих отношениях с супругом Константином Богомоловым, назвав его человеком крупного масштаба и сильной личности.

"Блондинка в шоколаде" призналась, что насыщенная жизнь научила ее быть самостоятельной и независимой, однако рядом с любимым мужчиной она чувствует себя спокойно и уверенно.

Знаменитость отметила, что ей действительно повезло встретить человека, рядом с которым можно не играть роль и позволить себе расслабиться.

Она подчеркнула, что именно благодаря внутренней силе и масштабу личности мужа она ощущает себя абсолютно счастливой женщиной.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
