Собчак рассказала, что больше всего любит в Богомолове

Популярная российская телеведущая Ксения Собчак в свежем интервью рассказала прессе о своих отношениях с супругом Константином Богомоловым, назвав его человеком крупного масштаба и сильной личности.
"Блондинка в шоколаде" призналась, что насыщенная жизнь научила ее быть самостоятельной и независимой, однако рядом с любимым мужчиной она чувствует себя спокойно и уверенно.
Знаменитость отметила, что ей действительно повезло встретить человека, рядом с которым можно не играть роль и позволить себе расслабиться.
Она подчеркнула, что именно благодаря внутренней силе и масштабу личности мужа она ощущает себя абсолютно счастливой женщиной.
