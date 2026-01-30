Актриса из "Скорой помощи" Волкова раскритиковала новое назначение Богомолова

Актриса из "Скорой помощи" резко выступила против новой должности Богомолова
Фото: АГН Москва
Совмещать руководящие должности на двух местах без убытка одному из них невозможно, считает звезда

Актриса Екатерина Волкова раскритиковала назначение Константина Богомолова на должность ректора Школы-студии МХАТ. Супруг Ксении Собчак получил ее после смерти Игоря Золотовицкого. Екатерина напомнила, что тот уже является худруком театра на Бронной – один человек физически такое совмещение не потянет.

Богомолову, считает звезда "Скорой помощи", необходимо будет постоянно концентрировать внимание и уделять его обеим работаем. Как организовать такой процесс – вопрос открытый.

"Невозможно! Один театр – это целое государство, а два театра – я не понимаю, честно говоря. Это абсолютная глупость", – высказалась знаменитость.

Богомолов стал преемником Игоря Золотовицкого, занимавшего должность ректора Школы-студии МХАТ с 2013 года. Он скончался 14 января 2026 года. По ряду данных, причиной смерти стал рак желудка, с которым артист боролся в последнее время.

Ранее Дмитрий Певцов резко раскритиковал назначение Богомолова на должность худрука сразу нескольких творческих заведений: актер заявил, что принципы супруга Собчак – "богохульство, мерзость и эпатаж".

