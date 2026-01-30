Актриса из "Скорой помощи" Волкова раскритиковала новое назначение Богомолова

Совмещать руководящие должности на двух местах без убытка одному из них невозможно, считает звезда

Актриса Екатерина Волкова раскритиковала назначение Константина Богомолова на должность ректора Школы-студии МХАТ. Супруг Ксении Собчак получил ее после смерти Игоря Золотовицкого. Екатерина напомнила, что тот уже является худруком театра на Бронной – один человек физически такое совмещение не потянет.

Богомолову, считает звезда "Скорой помощи", необходимо будет постоянно концентрировать внимание и уделять его обеим работаем. Как организовать такой процесс – вопрос открытый.

"Невозможно! Один театр – это целое государство, а два театра – я не понимаю, честно говоря. Это абсолютная глупость", – высказалась знаменитость.

Богомолов стал преемником Игоря Золотовицкого, занимавшего должность ректора Школы-студии МХАТ с 2013 года. Он скончался 14 января 2026 года. По ряду данных, причиной смерти стал рак желудка, с которым артист боролся в последнее время.

Ранее Дмитрий Певцов резко раскритиковал назначение Богомолова на должность худрука сразу нескольких творческих заведений: актер заявил, что принципы супруга Собчак – "богохульство, мерзость и эпатаж".