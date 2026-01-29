Сбежавший из России Бурковский вмешался в скандал с Богомоловым

Сбежавший из России Бурковский вмешался в скандал с Богомоловым
Андрей Бурковский. Кадр: соцсети
Артист продолжает внимательно следить за тем, что происходит на его бывшей родине

Андрей Бурковский, ранее служивший в МХТ имени Чехова и ныне проживающий в США, решил публично высказаться о конфликте, разгоревшемся вокруг Школы-студии МХАТ. Поводом стала смерть ее ректора Игоря Золотовицкого и последующее назначение на высокую должность Константина Богомолова.

Покойного беглый артист назвал человеком, сыгравшим важную роль в его жизни и судьбе театра. А вот новое назначение его не порадовало.

Он обратился в российский Минкульт и поддержал коллектив МХТ, выступивший против назначения мужа Ксении Собчак исполняющим обязанности ректора. Бурковский сразу оговорил, что его позицию могут встретить враждебно из-за жизни за границей, однако промолчать в этой ситуации счел невозможным.

Актер отметил, что уважает инициативу студентов и сотрудников школы, и подчеркнул профессионализм и точность их открытого письма. Артист напомнил, что назначение руководителя должно происходить постепенно и с учетом обстоятельств, а поспешные решения вскоре после смерти Золотовицкого выглядят неэтичными.

При этом новоявленный американец уточнил, что его несогласие с назначением не отменяет уважения к Богомолову как к режиссеру и их совместному прошлому опыту в театре.

