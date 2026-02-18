СМИ: Волочкова сделала операцию на ноге в европейской клинике для бездомных

Волочкова сделала операцию на ногу почти за 1 млн рублей в клинике для бомжей
Фото: АГН Москва
Анастасия заплатила за это почти 1 млн рублей

Анастасия Волочкова, вернувшаяся из Германии после операции на ногу, о чем рассказывала недавно, была прооперирована в одной из местных клиник, где лечат бездомных. Об этом сообщает Shot.

Речь идет о клинике St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Там балерине удалили косточку, за что она заплатила порядка 10 тыс. евро. Волочкова решила сэкономить, отказавшись от спецпакета услуг с недельным стационаром, реабилитацией и допуходом.

Сама Анастасия утверждала, что операцию проводили лучшие немецкие врачи. А больница имеет высочайшие рейтинги в Германии. 

Фактически же, пишут медиа, этот госпиталь пользуется в Германии сомнительной репутацией. Немцы жалуются на часто неработающий рентген, медсестер, который не ухаживают за пациентами и вечную путаницу в анализах крови.

Пациентов же выгоняют с койки раньше срока, чтобы освободить место для бездомных, которых они обязаны принимать. Из питания – бутерброды с хлебом и колбасой.

Волочкова говорила, что больницу выбрала по советам знакомых. А рекомендации медиков она соблюдать не намерена. Ноге требуется для восстановления пара месяцев, а в начале весны у балерины уже анонсировано выступление.

Сама знаменитость, кстати, говорила, что "бежала" на костылях уже на второй день после операции – врачи были в шоке. А еще ее возмутило приписывание ей страшных диагнозов: злые языки утверждали, что она якобы больна раком.

Источник: Shot ✓ Надежный источник
По теме

Российские хакеры устроили цифровой ад для ВСУ: использование Starlink под угрозой

Кибергруппа получила доступ к админпанели главного украинского ресурса

"Настоящий враг": в Польше возмутились из-за новости о России

Ситуацию пытаются представить в искаженном виде

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей