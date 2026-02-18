СМИ: Волочкова сделала операцию на ноге в европейской клинике для бездомных

Анастасия заплатила за это почти 1 млн рублей

Анастасия Волочкова, вернувшаяся из Германии после операции на ногу, о чем рассказывала недавно, была прооперирована в одной из местных клиник, где лечат бездомных. Об этом сообщает Shot.

Речь идет о клинике St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Там балерине удалили косточку, за что она заплатила порядка 10 тыс. евро. Волочкова решила сэкономить, отказавшись от спецпакета услуг с недельным стационаром, реабилитацией и допуходом.

Сама Анастасия утверждала, что операцию проводили лучшие немецкие врачи. А больница имеет высочайшие рейтинги в Германии.

Фактически же, пишут медиа, этот госпиталь пользуется в Германии сомнительной репутацией. Немцы жалуются на часто неработающий рентген, медсестер, который не ухаживают за пациентами и вечную путаницу в анализах крови.

Пациентов же выгоняют с койки раньше срока, чтобы освободить место для бездомных, которых они обязаны принимать. Из питания – бутерброды с хлебом и колбасой.

Волочкова говорила, что больницу выбрала по советам знакомых. А рекомендации медиков она соблюдать не намерена. Ноге требуется для восстановления пара месяцев, а в начале весны у балерины уже анонсировано выступление.

Сама знаменитость, кстати, говорила, что "бежала" на костылях уже на второй день после операции – врачи были в шоке. А еще ее возмутило приписывание ей страшных диагнозов: злые языки утверждали, что она якобы больна раком.