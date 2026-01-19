Волочкова призналась, что не смогла помириться с дочкой и мамой

Анастасии удалось наладить отношения со всеми перед своей круглой датой, кроме родных

Анастасия Волочкова готовится к своему 50-летнему юбилею эмоционально: знаменитость уже успела помириться со всеми перед тем, как отпраздновать эту круглую дату. На праздник бывшая прима Большого театра пригласила близких людей. Помирилась даже с Никитой Джигурдой – но не с родными.

Праздник пройдет на сцене Театра на Цветном. На днях Анастасия прилетела с отдыха, который провела на Мальдивах и рассказала, кого пригласит на юбилей.

На празднике появятся звездные друзья, с которыми Анастасия связывает многое в своем жизни: Джигурду, Татьяну Тузову, Дмитрия Торина, супругу Отара Кушанашвили Ольгу Фролову. Волочкова выступит с Романом Жуковым с песней "Слезы моих бывших" – все будут смеяться на радость людям.

"Единственные, с кем мне не удалось помириться, это мои родные по крови люди – мама и дочка. Не удалось и не получилось. Их не будет на моем юбилее", – призналась Анастасия в беседе с "КП".

Кстати, как-то Анастасия выступала с обвинениями в адрес матери и дочери Ариадны из-за спора о квартире отца, который оказался в тяжелом состоянии из-за инсульта. В тот момент балерина посчитала, что мать и дочь проявляют корыстный интерес к жилью, несмотря на то, что ухаживают за больным посторонние люди.