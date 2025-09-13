Волочкова запретила матери появляться в квартире своего отца

В семье танцовщицы не прекращаются скандалы

Знаменитая артистка Анастасия Волочкова снова выступила с обвинениями в адрес своей матери и дочери Ариадны. Поводом стал спор вокруг квартиры ее отца Юрия Волочкова, который после инсульта находится в тяжелом состоянии. По словам артистки, мать и дочь проявляют корыстный интерес к жилью, хотя уход за больным обеспечивают посторонние люди.

Скандально известная танцовщица подчеркнула, что именно эти помощники имеют право жить в квартире, а не ее родственницы. Она заявила, что мать и дочь не заботятся об отце и потому не могут претендовать на недвижимость. А вот чужие люди, помощники, ведут себя по-настоящему неравнодушно.

Знаменитость подчеркнула, что не позволит матери входить в жилье отца и намерена защитить его имущество. Она добавила, что тяжело переживает болезнь близкого человека, но старается не распространяться о личных переживаниях.