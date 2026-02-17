Волочкова перешла на костыли после операции на ноге, которую сделала в Германии

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Анастасия Волочкова улетела на операцию в Германию: ныне балерина передвигается на костылях. Знаменитость призналась, что лечилась в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Теперь она уже дома – шлет пламенный привет подписчикам, которые плодили слухи об онкологическом заболевании – что, разумеется, не имеет ничего общего с реальным положением дел.
Восстановление идет быстро: медики говорили Анастасии, что после такой операции, не все так стремительно встают на ноги, как она.
"Я бежала на этих костылях!" – делится звезда.
Волочкову приписывание страшных диагнозов возмутило: она заявила подписчикам, что передвигается на костылях по собственному особняку. А вот у завистников такой роскошной крыши над головой нет. При этом Настя подчеркивает, что не хвастается – просто советует помнить о человеческих качествах.
"Если вы люди, то вы этими людьми и оставайтесь", – высказалась артистка.Ранее бывшая прима Большого театра поскандалила с каналом НТВ: команда прилетела снимать ее отдых на Мальдивах. А в итоге в эфир вышел сюжет о ее сексуальных-скандалах, где всплыло имя Николая Баскова.
Еврочиновницу причислили к "сумасшедшим, провоцирующим новую мировую войну"
Глава МИД страны заявил, что все разговоры об уязвимости Таллина - "фейкньюс"