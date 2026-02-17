Волочкова перешла на костыли после операции на ноге, которую сделала в Германии

Балерина "бежала" уже на второй день после хирургического вмешательства

Анастасия Волочкова улетела на операцию в Германию: ныне балерина передвигается на костылях. Знаменитость призналась, что лечилась в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Теперь она уже дома – шлет пламенный привет подписчикам, которые плодили слухи об онкологическом заболевании – что, разумеется, не имеет ничего общего с реальным положением дел.

Восстановление идет быстро: медики говорили Анастасии, что после такой операции, не все так стремительно встают на ноги, как она.

"Я бежала на этих костылях!" – делится звезда.

Волочкову приписывание страшных диагнозов возмутило: она заявила подписчикам, что передвигается на костылях по собственному особняку. А вот у завистников такой роскошной крыши над головой нет. При этом Настя подчеркивает, что не хвастается – просто советует помнить о человеческих качествах.

"Если вы люди, то вы этими людьми и оставайтесь", – высказалась артистка.