Жена Николаева призналась, что ее с 2021 года преследует в соцсетях сталкер

Жену Николаева годами преследует в соцсетях один сталкер: "Он явно болен"
Фото: АГН Москва
Неизвестный названивает окружению и знакомым певицы, чтобы выманить ее личный номер

Юлия Проскурякова оказалась жертвой преследования: неизвестный сталкер, использующий разные имена в соцсетях, постоянно ей написывает с разных профилей. Маниакальность неизвестного пугает жену Игоря Николаева – она не понимает, как сделать так, чтобы неадекватный персонаж от нее отстал.

С 2021-го неизвестный звонит и пишет окружению Юлии. За это время он успел представиться как инвалид, поклонник, сценарист – легенд за пять лет набралось порядочно.

Фото: соцсети

"Был Богданом Узовым, потом Олегом Воронковым, потом Анной Кузьминой, а сейчас он сценарист по имени Вячеслав. Это один и тот же человек!" – делится певица.

Цель сталкера, убеждена певица – добыть контакты Юлии и преследовать ее (впрочем, судя по перепискам, тот уже это делает). Знаменитость просит аудиторию и свое окружение – всех, кому тот пишет – быть внимательными и не поддаваться на уговоры и аргументы сталкера.

"Этот человек не сценарист, не фанат и не инвалид. Он явно болен! Будьте бдительны!" – высказалась Юлия.

Проскурякова уточнила, что игнорирует неизвестного, однако тот обманывает ее друзей – пишет известным режиссерам, выманивая у них личный номер Юлии. Тот созванивается и переписывается с людьми, и сразу удаляет сообщения.

По теме

Париж получил "месседж" от Путина: подробности

Французские власти пересмотрели свою позицию

Раскрыты два главных страха Зеленского

Бывший комик понимает, к чему идет дело

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей