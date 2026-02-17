Жена Николаева призналась, что ее с 2021 года преследует в соцсетях сталкер

Неизвестный названивает окружению и знакомым певицы, чтобы выманить ее личный номер

Юлия Проскурякова оказалась жертвой преследования: неизвестный сталкер, использующий разные имена в соцсетях, постоянно ей написывает с разных профилей. Маниакальность неизвестного пугает жену Игоря Николаева – она не понимает, как сделать так, чтобы неадекватный персонаж от нее отстал.

С 2021-го неизвестный звонит и пишет окружению Юлии. За это время он успел представиться как инвалид, поклонник, сценарист – легенд за пять лет набралось порядочно.

"Был Богданом Узовым, потом Олегом Воронковым, потом Анной Кузьминой, а сейчас он сценарист по имени Вячеслав. Это один и тот же человек!" – делится певица.

Цель сталкера, убеждена певица – добыть контакты Юлии и преследовать ее (впрочем, судя по перепискам, тот уже это делает). Знаменитость просит аудиторию и свое окружение – всех, кому тот пишет – быть внимательными и не поддаваться на уговоры и аргументы сталкера.

"Этот человек не сценарист, не фанат и не инвалид. Он явно болен! Будьте бдительны!" – высказалась Юлия.

Проскурякова уточнила, что игнорирует неизвестного, однако тот обманывает ее друзей – пишет известным режиссерам, выманивая у них личный номер Юлии. Тот созванивается и переписывается с людьми, и сразу удаляет сообщения.