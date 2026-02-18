Адвокат семьи Тиммы пообещала настигнуть Седокову в суде: "Прятки заканчиваются"

Фото: АГН Москва
Юрист заявила, что теперь все будет проходить "не в сторис", а в зале суда

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая в суде интересы семьи Яниса Тиммы, сообщила, что судебному процессу по вопросу об имуществе спортсмена дан старт: заседание состоится 2 марта. Гаврилова неофициально назвала процесс "Тимма против Седоковой".

Все идет своим чередом, заверила юрист – последовательно и по закону. 

"Анна Владимировна, время пряток заканчивается. Теперь все будет происходить в зале суда, а не в сторис", – написала Гаврилова.

Позднее Маргарита устроила у себя в телеграм-канале голосование: явится ли вдовица в суд или нет?

Седокова в ответ не комментирует выпады адвоката семьи покойного спортсмена. Хотя Маргарита нередко высказывается о той в социальных сетях: она заявляла о непоследовательности Анны, которая, с ее слов, то обличала покойного супруга, которому приписывала грехи и строила "из себя страдалицу", а затем якобы бегала от журналистов, отказываясь от комментариев. 

"Потом Вы и Ваши адвокаты с незнакомым цветом лица демонстративно игнорировали мои устные и письменные обращения, а сейчас и того лучше – Вы начали бегать от судебного процесса!", – писала Гаврилова.

Кстати, Седокова, с ее слов, подала заявление о вступлении в наследство по регистрации в Москве, на улице Академика Королёва – территориальная подсудность Останкинского районного суда Москвы, куда и был позднее подан иск с копией. А затем Анна, утверждает адвокат, исчезла – оказалось, что она по этому адресу не проживает и не зарегистрирована.

Гаврилова не верит и в зависимость Анны, утверждая, что у той якобы только две зависимости – "желание получить побольше денег с питательных мужчин типа Яниса и максимально консумационно позиционировать свою "неземную красоту".

В середине февраля знаменитость вернулась домой – Анна подчеркнула, что находилась за пределами России. Часто, пишет телеграм-канал "Свита короля", селебрити из РФ выбирают русскоязычные реабилитационные центры в Штатах или Таиланде.

