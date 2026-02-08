СМИ: Седокова отправилась в клинику, чтобы излечиться от алкогольной зависимости

По слухам, певица пропала из соцсетей на это время

Анна Седокова практически неделю не заходила в социальные сети, которыми прежде практически жила. Друзья певицы намекнули, что она на несколько дней отправилась в клинику, чтобы "избавиться от одной небольшой проблемки", которая мешает ей жить.

Телеграм-канал "Свита Короля" намекает, что у звезды может быть алкогольная зависимость. Подруга Седоковой рассказывала о ее проблемах с алкоголем. А служащие в одном из отелей, где остановилась исполнительница, поведали, что та якобы даже засыпала в кресле или на полу, даже не снимая одежды.

В январе говорилось, что внешне Анна не изменилась, однако она столкнулась с "черной полосой" в жизни, появляясь на вечеринках, чтобы отвлечься от тяжелых маслей. Прежде она отказывалась от горячительных, однако позднее якобы не стала отказываться выпить.

Впрочем, ни сама Седокова, ни ее представители не давали никаких комментариев на этот счет. Певица сталкивалась с частыми нападками в соцсетях от хейтеров – вплоть до пожеланий смерти – после смерти своего бывшего супруга Яниса Тиммы, потерю которого тяжело переживает его семья.