Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Анна Седокова якобы безуспешно пыталась попасть на курсы телепродюсера Николая Картозии: медиаменеджер сообщил, что исполнительница провалила отбор. И даже статус певицы не сыграл никакой роли. Однако у дивы другой взгляд на эти события.
Как объяснил сам гендиректор "Пятницы!", продюсерские курсы – не школа для звезд. К тому же, Анна не слишком хорошо написала эссе, и ее никто не взял – такую версию привел Николай в беседе с журналисткой Лаурой Джугелией.
Задетая Анна решила в ответ выложить переписку с менеджерами продюсерской школы в запрещенной сети, заявив, что те буквально завалили ее сообщениями о необходимости срочно оплатить курсы ввиду ограниченности мест.
Седокова подчеркнула, что всегда относилась с уважением к опыту основателя "Пятницы". Однако считает, что Николай ее "очень даже взял".
В подтверждение Седокова прикрепила сообщения менеджера, которая, по словам знаменитости, могла атаковать ее в любое время суток. Та уверяла, что оплатить курсы якобы необходимо максимально оперативно – Анна окрестила такие приемы "технологиями дли идиотов".
"Я расстроилась. За Вас прежде всего. И не пошла", – отреагировала Седокова.
А в том самом эссе экс-участница "ВИА Гры" расхвалила Картозию, который, как считает сама, сделал с ней одно из лучших интервью с ней за 20 лет. Отправляла свое эссе Анна под иным именем – и ее взяли.
Певица подчеркнула, что не держит обиду на телепродюсера и предположила, что тот сам допустил ошибку, "не зная".
Незалежные стали смотреть на многие вещи иначе