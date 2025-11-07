Седокова опровергла слова Картозии о ее провале на продюсерских курсах

Разгневанная Седокова ответила Картозии на слова о "провале" при поступлении на к

Анна Седокова якобы безуспешно пыталась попасть на курсы телепродюсера Николая Картозии: медиаменеджер сообщил, что исполнительница провалила отбор. И даже статус певицы не сыграл никакой роли. Однако у дивы другой взгляд на эти события.

Как объяснил сам гендиректор "Пятницы!", продюсерские курсы – не школа для звезд. К тому же, Анна не слишком хорошо написала эссе, и ее никто не взял – такую версию привел Николай в беседе с журналисткой Лаурой Джугелией.

Задетая Анна решила в ответ выложить переписку с менеджерами продюсерской школы в запрещенной сети, заявив, что те буквально завалили ее сообщениями о необходимости срочно оплатить курсы ввиду ограниченности мест.

Седокова подчеркнула, что всегда относилась с уважением к опыту основателя "Пятницы". Однако считает, что Николай ее "очень даже взял".

В подтверждение Седокова прикрепила сообщения менеджера, которая, по словам знаменитости, могла атаковать ее в любое время суток. Та уверяла, что оплатить курсы якобы необходимо максимально оперативно – Анна окрестила такие приемы "технологиями дли идиотов".

"Я расстроилась. За Вас прежде всего. И не пошла", – отреагировала Седокова.

А в том самом эссе экс-участница "ВИА Гры" расхвалила Картозию, который, как считает сама, сделал с ней одно из лучших интервью с ней за 20 лет. Отправляла свое эссе Анна под иным именем – и ее взяли.

Певица подчеркнула, что не держит обиду на телепродюсера и предположила, что тот сам допустил ошибку, "не зная".