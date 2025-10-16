Переписка Седоковой с новым поклонником попала в Сеть

К личной жизни знаменитости приковано пристальное внимание

Личная переписка Анны Седоковой с новым поклонником попала в Сеть и вызвала бурное обсуждение. Певица сама опубликовала фрагменты сообщений, в которых неизвестный мужчина осыпает ее щедрыми обещаниями и настойчиво зовет на встречу.

Из переписки стало известно: поклонник уверял роковую красотку, что приедет с подарками, сумками Louis Vuitton и крупной суммой денег, лишь бы увидеть артистку лично.

Однако Седокова отреагировала на эти знаки внимания с иронией, дав понять, что подобные ухаживания на нее впечатление не производят. Под одним из скриншотов певица оставила шутливую подпись, где ясно дала понять, что у нее есть дела поважнее подобных встреч.

"Ну хорош, да? Но я не могу! У меня еще Феллини не смотрен", – объявила звезда.

Тем временем, вокруг личной жизни звезды вспыхнули новые слухи. Совсем недавно Седокову заметили на светском вечере в компании загадочного мужчины. Пара держалась вместе весь вечер, не скрывая теплых чувств. Во время выступления певицы Алсу Анна даже нежно обнимала своего спутника, напрочь забыв о пристальных взглядах посторонних.

По словам очевидцев, Седокова буквально сияла от счастья – улыбалась, смеялась и выглядела по-настоящему влюбленной. Надо полагать, сердце знаменитости снова занято.