Дворцов допустил, что Седокова выйдет замуж до конца года

Всплыли интригующие детали о новом замужестве Седоковой
Анна Седокова. Фото: соцсети
Недавно похоронившая бывшего мужа красотка снова в поисках любви

Известная российская исполнительница Анна Седокова, недавно пережившая трагическую гибель бывшего супруга Яниса Тиммы, который не захотел жить без нее, возможно, уже встретила нового избранника.

Эксперт по звездной тусовке Сергей Дворцов рассказал, что рядом с ней находится успешный предприниматель, знакомство с которым состоялось довольно давно.

Продюсер отметил, что у артистки сейчас период романтики: отношения наполнены теплом и заботой, а возлюбленный не скупится на красивые поступки и регулярно дарит ей роскошные букеты. Сама певица предпочитает не раскрывать подробности личного счастья.

Имя нового спутника звезды продюсер тоже решил не озвучивать, однако сделал интригующее заявление. Он допустил, что роковая красотка может решиться на очередной поход в ЗАГС уже до конца этого года.

К слову, ранее юрист сделал заявление об экстрадиции певицы в Латвию.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
