Юрист Русяев оценил шансы на выдачу Седоковой властям Латвии

Экстрадиция Седоковой в Латвию: юрист сделал заявление
Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: соцсети
К певице есть большие претензии

Известный российский юрист Илья Русяев сделал заявление по поводу возможной экстрадиции исполнительницы Анны Седоковой в Латвию. Эксперт оценил вероятность выдачи российской певицы европейским правоохранителям.

Так, юрист напомнил, что Конституция нашей страны прямо запрещает экстрадицию российских граждан. В связи с этим латвийские власти могут только заочно выдвинуть обвинения или же обратиться с просьбой о возбуждении уголовного дела на территории РФ.

Ранее сообщалось, что родственники бывшего супруга звезды, баскетболиста Яниса Тиммы, направили обращения в судебные органы Латвии и России. По их мнению, артистка может быть причастна к трагической гибели спортсмена, которую квалифицировали как самоубийство.

Юрист уточнил, что в соответствии с российским законодательством действия, повлекшие доведение до самоубийства, могут быть квалифицированы по статье 110 УК РФ. Он пояснил, что речь идет о таких формах воздействия на жертву, как систематическое унижение, угрозы, шантаж и иные виды психологического давления.

Он сообщил, что в базовом составе данное преступление наказывается лишением свободы сроком до шести лет. При этом, добавил юрист, уголовное дело по этой статье может быть возбуждено только после проведения доследственной проверки и выявления признаков состава преступления. Основанием служит решение следователя или дознавателя, а не заявление частного лица.

Семья покойного ранее открыто заявляла, что считает поведение роковой красотки одной из возможных причин произошедшего с баскетболистом.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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