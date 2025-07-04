"У нее будут проблемы": семья Тиммы намерена наказать Седокову

Артистку хотят привлечь к уголовной статье

Родственники баскетболиста Яниса Тиммы уверены, что именно Анна Седокова виновата в его смерти. Они наняли нового адвоката, который намерен довести дело до конца и наказать артистку по жесткой статье о доведении до самоубийства. Вместе с этим члены семьи спортсмена требуют, чтобы артистка добровольно отдала часть имущества, которое раньше принадлежало покойному.

Все разбирательство было инициировано, как говорит правозащитник, ради единственного сына Тиммы Кристиана. Родственники хотят, чтобы мальчик получил хотя бы что-то из имущества покойного отца, который за годы своей спортивной карьеры нажил несколько квартир, но, как уверяет сторона обвинения, передал все своей второй супруге.

"Однозначно у нее будут проблемы, их не может не быть. Раньше была проверка по факту смерти Яниса. А теперь мы просим провести проверку о доведении до самоубийства", – заявила адвокат Маргарита Гаврилова.

По ее словам, Седокова оказалась единственным выгодоприобретателем от смерти Яниса Тиммы, ведь в итоге все наследство досталось ей. Соответствующее заявление уже было подано в полицию, поэтому пока правоохранители проводят необходимые проверки для возбуждения дела.

Впрочем, в прошлый раз следствие не нашло оснований для разбирательства и отказалось начинать уголовное дело против артистки. Однако если во второй раз получится довести все до суда, максимальное наказание по статье – шесть лет лишения свободы.