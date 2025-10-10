Забывшая надеть белье Седокова случайно засветила грудь

Артистка не рассчитала, что платье окажется слишком откровенным под светом софитов

Певица Анна Седокова, которая любит привлекать внимание к своим пышным формам с помощью вызывающих нарядов, недавно смогла превзойти себя – она надела облегающее черное платье, которое в темноте выглядело довольно приличным, но при свете софитов неожиданно превращалось в полупрозрачное. Знаменитость засняли в откровенном виде очевидцы и поделились публикацией в соцсетях.

На фото Анна, которая, вероятно, не догадывается о происходящем, стоит на сцене перед публикой. Для светского выхода она решила не надевать нижнее белье, полагая, что оно может испортить силуэт. Но вместе с этим артистка случайно засветила грудь перед толпой.

Сообщается, что такой наряд Седокова подобрала, чтобы выйти в свет со своим новым кавалером. В процессе мероприятия она обнимала мужчину и всячески уделяла ему внимание. Позже оказалось, что избранником звезды является Андрей Гавриленко, столичный чиновник, который впрочем вскоре опроверг наличие романа с бывшей участницей "ВИА Гры".

