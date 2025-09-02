Седокова похвасталась подарком от нового ухажера

Ее бывший муж скончался меньше года назад

Популярная российская исполнительница Анна Седокова поделилась в соцсетях видео, где показала букет цветов с запиской. Девушка дала понять, что приятное ее любвеобильной персоне внимание исходит от поклонника.

В послании говорилось: "Просто потому что у меня есть ты. Даже если тебя у меня нет". Звезда призналась, что именно роскошные красные розы являются ее любимыми цветами.

Стоит отметить, что роковая красотка относительно недавно пережила трагедию: 17 декабря 2024 года не стало ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Мужчину нашли мертвым в подъезде московского дома сразу после дня рождения певицы. В тот же день артистка оказалась в больнице с нервным срывом и вынуждена была отменить гастроли.

Весной 2025-го знаменитость призналась, что после смерти бывшего мужа начала бояться людей. По ее словам, она почти три месяца не выходила из квартиры, испытывая ощущение, что весь мир настроен против нее. Теперь, судя по всему, она снова возвращается к жизни и уже открыта романтическим чувствам.

Кстати, недавно были раскрыты интригующие детали о новом замужестве певицы.