Психолог объяснил ретушь на детских фото Седоковой

Фото: соцсети
Специалист уверен, что звезда готовит себя для нового замужества

Недавно певица Анна Седокова опубликовала в соцсетях свои детские фотографии, на которых была заметна нескрываемая ретушь. Артистка зачем-то улучшила свою внешность, увеличила губы и глаза, а также создала видимость косметики. Подобное поведение вызвало вопросы у общественности. Психолог Станислав Самбурский объяснил, почему знаменитость решила поступить таким образом.

Специалист уверен, что Седокова не может позволить себе быть обычным человеком – у нее есть навязчивое желание доказать, что ее красота от рождения, а не от проведенных манипуляций с лицом и фигурой.

"В эпоху, где идеальность стала валютой, даже архив детства нужно "дотянуть" до стандартов глянца. Ретушь становится способом убедить всех: "я всегда была такой"", – считает эксперт.

Самбурский полагает, что Седокова пытается выставить себя в выгодном свете не просто так – на деле она хочет выгоднее продаться для нового замужества. И детские фотографии с ретушью как раз помогут ей продемонстрировать, что мужчина получит натуральную красотку, а не перешитую куклу.

Источник: Страсти

