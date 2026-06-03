Ученые выяснили, как снизить симптомы депрессии за полчаса

Правильная организация жизни поможет справиться с тревожностью

Всего полчаса активной ходьбы в день способны заметно улучшить эмоциональное состояние и помочь в борьбе с тревогой и депрессией. К такому выводу пришли ученые из Финляндии, изучив влияние физических нагрузок на психическое здоровье.

Исследование специалистов показало, что решающее значение имеет интенсивность движения. Обычные неспешные прогулки тоже приносят пользу, однако гораздо более выраженный эффект дают нагрузки, во время которых появляется легкая одышка.

В научном эксперименте приняли участие около 4,5 тысячи человек. Исследователи анализировали уровень их физической активности и сопоставляли эти данные с показателями психического состояния.

Выяснилось, что замена всего 30 минут сидячего образа жизни на быструю ходьбу или другую умеренную физическую нагрузку помогает снизить симптомы депрессии примерно на 9%, а тревожности – на 5%. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Авторы исследования также подчеркнули, что важную роль играет полноценный сон. Специалисты не рекомендуют жертвовать отдыхом ради тренировок, поскольку для психического здоровья необходим баланс между физической активностью и восстановлением организма.

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