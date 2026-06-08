Ученые обнаружили три признака сна, говорящих о старении мозга

Обнаружены три признака сна, говорящие о старении мозга
Фото: www.unsplash.com
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Ночной отдых крайне важен для здоровья

Старение мозга может начинаться незаметно, и первые тревожные сигналы нередко появляются во сне. К такому выводу пришли американский ученые после анализа данных более 23 тысяч человек.

Исследователи изучили результаты МРТ и особенности сна участников и обнаружили три признака, которые чаще всего связаны с повреждением белого вещества мозга. Речь идет о регулярной бессоннице, частом дневном сне и ночном отдыхе, который постоянно выходит за рамки рекомендуемой нормы в 7-9 часов.

Особенно насторожил ученых недостаток сна. У людей, которые постоянно спят менее семи часов в сутки, признаки возрастных изменений мозга встречались заметно чаще. Такую информацию публикует портал "Ридлайф.ру".

По мнению специалистов, такие отклонения могут увеличивать риск ухудшения памяти, снижения когнитивных способностей и развития деменции в будущем.

Хорошая новость заключается в том, что на ситуацию можно повлиять. Нормализация режима сна, своевременная борьба с бессонницей и полноценный ночной отдых способны помочь сохранить здоровье мозга на долгие годы.

Ранее ученые выяснили, как кофе влияет на мозг во время сна.

Источник: alz-journals.onlinelibrary ✓ Надежный источник
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