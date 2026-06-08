Что съесть на ужин, чтобы утром не было отеков

Рекомендуется делать ставку на белковые продукты и овощи

Утренняя отечность нередко связана с неправильным вечерним рационом. Чаще всего задержку жидкости провоцируют избыток соли, алкоголь, сладости, поздний ужин и недостаток воды в течение дня. Особенно заметны отеки в области глаз и век.

Какие продукты лучше ограничить

Что выбрать на ужин

Главным виновником специалисты называют соль. Много натрия содержится в колбасах, сосисках, ветчине, твердых сырах, консервах, готовых соусах, снеках и фастфуде. После такого ужина организм удерживает больше жидкости. Усилить проблему могут алкогольные напитки, а также сладкая выпечка, десерты и другие быстрые углеводы.

Для того чтобы чувствовать себя с утра прекрасно, рекомендуется делать ставку на белковые продукты и овощи. Хорошим вариантом станут рыба, курица, индейка, яйца, морепродукты, чечевица или фасоль. В качестве гарнира подойдут гречка, булгур, киноа или небольшая порция запеченного картофеля.

Также полезно включать в рацион огурцы, кабачки, брокколи, шпинат, томаты и зелень. Помочь поддержать водный баланс могут продукты, богатые калием, – авокадо, фасоль, чечевица, картофель и бананы. Такой ужин снижает риск появления отеков на следующее утро. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

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