Жара бьет по организму без пощады: чем опасен перегрев

Жара бьет по организму без пощады: чем опасен перегрев
Фото: www.unsplash.com
Последствия могут быть очень серьезными

Сильная жара – это не просто временный дискомфорт, а серьезное испытание для организма. Перегрев может привести к обезвоживанию, резкому ухудшению самочувствия и даже тепловому удару, который требует срочной медицинской помощи.

При высоких температурах организм пытается охладиться за счет усиленного потоотделения и расширения сосудов. Из-за этого человек быстро теряет воду и важные микроэлементы, падает давление, учащается пульс, появляется слабость, головокружение и снижается работоспособность. Особенно тяжело в такие дни приходится людям с заболеваниями сердца и сосудов.

Специалисты советуют не ждать появления жажды и регулярно пить воду небольшими порциями в течение дня. Физические нагрузки лучше переносить на утро или вечер, а в самые жаркие часы по возможности оставаться в тени или прохладных помещениях.

Помочь организму пережить зной также могут легкая светлая одежда, прохладный душ и более легкий рацион. В жаркую погоду рекомендуется отдавать предпочтение овощам, фруктам и нежирным продуктам, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на организм. Полезными советами делится женский журнал "Клео.ру".

Ранее стало известно, какие особенности сна могут сигнализировать о старении мозга.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
По теме

Шаг Макрона после встречи с Зеленским вызвал бешенство во Франции

Европейцы продолжают накалять обстановку

В Румынии подняли бунт против ЕС из-за России

Многие в ЕС недовольны происходящим

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей