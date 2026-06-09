Жара бьет по организму без пощады: чем опасен перегрев

Последствия могут быть очень серьезными

Сильная жара – это не просто временный дискомфорт, а серьезное испытание для организма. Перегрев может привести к обезвоживанию, резкому ухудшению самочувствия и даже тепловому удару, который требует срочной медицинской помощи.

При высоких температурах организм пытается охладиться за счет усиленного потоотделения и расширения сосудов. Из-за этого человек быстро теряет воду и важные микроэлементы, падает давление, учащается пульс, появляется слабость, головокружение и снижается работоспособность. Особенно тяжело в такие дни приходится людям с заболеваниями сердца и сосудов.

Специалисты советуют не ждать появления жажды и регулярно пить воду небольшими порциями в течение дня. Физические нагрузки лучше переносить на утро или вечер, а в самые жаркие часы по возможности оставаться в тени или прохладных помещениях.

Помочь организму пережить зной также могут легкая светлая одежда, прохладный душ и более легкий рацион. В жаркую погоду рекомендуется отдавать предпочтение овощам, фруктам и нежирным продуктам, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на организм. Полезными советами делится женский журнал "Клео.ру".

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