Соседов рассказал, почему народ недолюбливает Седокову

Звезда часто оказывается в потоке негатива

Популярная российская исполнительница Анна Седокова продолжает сталкиваться с волной критики после трагической кончины экс-возлюбленного Яниса Тиммы.

На просторах интернет-пространства на нее обрушиваются негативные комментарии как от родни покойного, так и от обычных пользователей. Причины такой нелюбви публики объяснил эксперт по звездной тусовке Сергей Соседов.

По мнению знаменитости, исполнительница смотрится крайне неестественно, пытаясь казаться моложе и играя роль молодой девчонки, что, как он выразился, выглядит нелепо.

Эксперт уверен, что наибольшее раздражение вызвало ее поведение после трагедии. Звезда продолжала появляться на публике в откровенных нарядах и вела себя так, будто трагедия ее вовсе не задела. Он отметил, что такие поступки вызывают у людей отторжение. Также он добавил, что никогда не считал эту женщину обладательницей выдающегося таланта.