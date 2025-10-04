Соседов рассказал, почему народ недолюбливает Седокову

Раскрыты причины ненависти россиян к Анне Седоковой
Анна Седокова. Фото: соцсети
Звезда часто оказывается в потоке негатива

Популярная российская исполнительница Анна Седокова продолжает сталкиваться с волной критики после трагической кончины экс-возлюбленного Яниса Тиммы.

На просторах интернет-пространства на нее обрушиваются негативные комментарии как от родни покойного, так и от обычных пользователей. Причины такой нелюбви публики объяснил эксперт по звездной тусовке Сергей Соседов.

По мнению знаменитости, исполнительница смотрится крайне неестественно, пытаясь казаться моложе и играя роль молодой девчонки, что, как он выразился, выглядит нелепо.

Эксперт уверен, что наибольшее раздражение вызвало ее поведение после трагедии. Звезда продолжала появляться на публике в откровенных нарядах и вела себя так, будто трагедия ее вовсе не задела. Он отметил, что такие поступки вызывают у людей отторжение. Также он добавил, что никогда не считал эту женщину обладательницей выдающегося таланта.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
По теме

По просьбе США: Британия пошла на радикальный шаг против России

Не исключено, что в ближайшем будущем подключатся и другие страны НАТО

Путин послал Европе страшное послание во время "Валдая"

В этом уверены в Японии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей