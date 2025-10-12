Седокову застукали с новым избранником

Анна Седокова. Фото: соцсети
Знаменитость не отходила от любимого мужчины

Анна Седокова появилась на светском вечере с таинственным мужчиной, и их поведение тут же стало главной темой вечера. По словам очевидцев, исполнительница буквально не отходила от своего спутника – они постоянно держались рядом, а во время выступления Алсу артистка обнимала его сзади, не скрывая нежности.

Мероприятие проходило в российской столице, где вручали премию лучшим ресторанам. Среди гостей было немало известных личностей, но именно роковая красотка привлекла к себе внимание прессы. Знаменитость выглядела счастливой и влюбленной, и словно забыла обо всем вокруг.

Когда рядом появились журналисты, звезда настоятельно попросила не снимать ее. Более того, заметив мужчину с камерой, кумир миллионов мгновенно забрала у него телефон, дав понять, что не хочет публичности в этот вечер.

Личность нового спутника звезды пока остается загадкой – о нем ничего неизвестно, кроме того, что он явно не из шоу-бизнеса.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
