Юрист рассказала, что грозит Седоковой после обвинений в мошенничестве

Что грозит Седоковой: юрист рассказала, можно ли судить певицу за мошенничество
Фото: соцсети
Первая семья покойного мужа намерена отсудить у певицы имущество, нажитое с ним в браке

Обвинять певицу Анну Седокову по статье о мошенничестве из-за продажи нажитого имущества с мужем Янисом Тиммой (якобы та после этого не отдала половину его сыну) после развода нельзя, указывает адвокат Майя Шевцова. Причины с юридической точки зрения отсутствуют – даже если брачный договор будет признан фиктивным.

Подобные споры рассматриваются в плоскости гражданского права. Каждая участвующая сторона имеет право добиваться взыскания компенсации в стоимости, равной стоимости доли. Однако для этого нужно доказать совместное владение имуществом с правом на передачу его части наследникам.

Основания для возбуждения дела по ст. 159 УК РФ отсутствуют. Чтобы защитить права семьи, необходимо обратиться в гражданский суд. Там оспаривают сделки и восстанавливают имущественные права.

Юрист отметила в беседе с News.ru, что сначала необходимо доказать заведомую осведомленность обвиняемого о недействительности брачного договора с намерением введения в заблуждение регистрирующих органов и наследников при продаже имущества.

Объяснения юриста последовали после того, как стало известно о подготовке уголовного дела в отношении певицы. Адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что исполнительницу якобы обвиняют в мошенничестве при использовании брачного договора.

Гаврилова намерена добиться того, чтобы имущество покойного спортсмена досталось его сыну Кристиану, рожденному в браке баскетболиста с Саной Оше. По мнению правозащитницы, экс-солистка "ВИА Гры" якобы нечестно завладела финансами Яниса.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
