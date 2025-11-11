Седокову атаковали звонками с обвинениями в связи с женатым мужчиной

Певица провела расследование и нашла источник

Неизвестная обратилась к Анне Седоковой: как оказалось, певице стала написывать женщина, чей муж воспылал к ней, попытавшись добиться расположения. Разгневанная дама сообщила, что "опозорит" звезду, если та будет "общаться и спать с чужими мужчинами".

Седокову озадачила личность адресанта. Анна предположила, что той может стать женщина, которой "налили в уши". Не исключено, что автор – преследователь или какой-нибудь мужчина, который стал ей написывать, чтобы отвести от себя подозрения супруги. Ситуация для певицы нередкая – таких собеседников у нее много.

Звезда решила провести расследование, которое дало свои плоды: распутанный клубок привел к соседу по дому. Как-то он помог занести цветы в квартиру от поклонника, и они обменялись номерами на случай, если звезде вдруг вновь понадобится помощь.

Анна уверяет, что никогда не станет встречаться с женатыми. А ревнивицам она порекомендовала делать выводы, а не прятать голову в песок, попутно угрожая другим людям.

Продюсер Сергей Дворцов ранее утверждал, что рядом с Анной находится успешный бизнесмен, с которым та якобы знакома с давних пор. И ныне у артистки конфетно-букетный период с теплом, заботой, красивыми поступками и роскошными букетами.