Отец Яниса Тиммы признался, что не может справиться с потерей сына

Отец Яниса Тиммы тяжело переживает потерю сына. И, признается мужчина, вряд ли сможет оправиться от такого удара.
Напомним, баскетболист Тимма покончил с собой год назад. Накануне он поздравил бывшую жену Анну Седокову с днем рождения, а позднее его тело обнаружили в подъезде жилого дома в Москве. Рядом лежал мобильный с надписью "позвоните Анне" – и номером Седоковой.
Родные Яниса не могут справиться с утратой. В России не стали возбуждать дело по факту смерти, но семья с близкими считают виноватой певицу.
Райтис Тимма сообщил журналистам, что дело постепенно продвигается. Однако все сдвиги озвучить затрудняется – не может сообщить больше, чем его адвокат. Всему свое свое время.
"С болью утраты я никак не справился. И думаю, что не справлюсь никогда…", – признался Райтис.
Нелегко приходится сыну Яниса Кристиану, который родился в браке спортсмена с первой женой, Саной Оша. Ребенок остался без отца, по которому очень скучает.
Адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявляла, что Седокова якобы обвиняется в мошенничестве при использовании брачного договора и намерена добиться возврата имущества покойного Яниса его сыну Кристиану. Юрист считает, что певица нечестно завладела финансами бывшего супруга.
