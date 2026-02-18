Удар по складу боеприпасов FPV-дронов привел ВСУ в ужас

ВСУ пришли в ужас из-за уничтожения склада боеприпасов FPV-дронов
Фото: mil.ru/commons.wikimedia.org
Радиоперехваты свидетельствуют, как напуган противник такой потерей

Артиллерия нанесла удар по складам боеприпасов ВСУ, которые применяются для FPV-дронов на константиновском направлении ДНР. По словам одного из наводчиков, радиоперехваты свидетельствуют об ужасе противника.

"Активность вражеских БПЛА за счет нашей работы очень сильно уменьшается", – сообщил боец (цитата РИА Новости).

Военнослужащий отметил, что в тот же день расчет смог уничтожить пункт управления дронов ВСУ – благодаря чему пехотные соединения продвигаются вперед.

Как следует из материала, в кадры боевой работы попала работа расчета орудия "Мста-Б" с кадрами объективного контроля поражения объектов ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский признал, что Россия нанесла сокрушительный удар по украинскому ВПК: войска уничтожили крупную производственную линию, где производились ракеты "Фламинго" – крылатые ракеты большой дальности наземного базирования, которые Украина применяет для ударов вглубь тыла РФ. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что для такой цели, вероятнее всего, применили "Искандеры".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
