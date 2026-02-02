Вытеснение ВСУ откроет дорогу на один из крупнейших городов, считает эксперт

На севере Харьковской области начался новый этап СВО: группировка "Север" освободила село Зеленое, заставив формирования ВСУ отступить под своим натиском. Об этом сообщает aif.ru.

Из материала следует, что этот факт можно считать не просто тактическим успехом, а началом активных действий на прежде спокойном участке фронта. Он может стать ключевым направлением.

Освобождение Зеленого может говорить о расширении зоны безопасности у границы РФ. Затишье в этом районе осталось в прошлом, и движение идет как в воздухе, так и по земле.

По словам полковника запаса Геннадия Алехина, боевики ВСУ сбежали, не выдержав мощного натиска штурмовиков российской армии. Постепенно на севере Харьковской области "зашевелился" еще один участок фронта.

"Село Зеленое расположено между населенными пунктами Терновая и Липцы. Этот участок в последнее время был более-менее спокойным, хотя наши военные наносили огневые удары по пунктам временной дислокации противника, по оборонительным линиям", – отметил эксперт.

Прорыв нарушил оборонительную стабильность украинских сил в регионе. Треугольник из населенных пунктов длительное время был укрепленным рубежом ВСУ. Продвижение в указанном районе, отмечает Алехин, преследует две цели на стратегическом уровне: создание глубокого буфера для защиты Белгородской области от обстрелов и приближение к самому Харькову.

"Населенный пункт Липцы – самая близкая точка к городу Харьков. Там 22 км по прямой", – пояснил эксперт.

ВС РФ также освободили село Сухецкое в ДНР (операцию провели подразделения "Центра"). Были освобождены Торецкое в ДНР и Петровка в Запорожской области, что в целом говорит о нарастающем темпе наступления по всей ЛБС.