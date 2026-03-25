Михаил Ефремов побрился налысо перед выходом на сцену

Брили прямо в гримерке: Ефремов кардинально сменил имидж перед выходом на сцену
Михаил Ефремов. Фото: АГН Москва
Актер изрядно удивил поклонников "профессорской" залысиной

В "Мастерской 12" продолжаются закрытые показы спектакля "Без свидетелей", где главные роли исполняют Михаил Ефремов и Анна Михалкова. Накануне очередного прогона актер удивил поклонников – он побрился наголо прямо в гримерке.

Оказалось, что это вынужденная мера: по сценарию у героя Ефремова комичная "профессорская" залысина, которую он тщетно пытается спрятать под шапкой Деда Мороза. Чтобы не превращать свою голову во взлетную полосу, актер решил использовать парик-накладку. Теперь процедура станет постоянной – ближайшие показы пройдут 25–27 марта и 3–5 апреля.

Перед началом режиссер Никита Михалков, который лично наблюдал за ходом репетиции из зала, попросил зрителей отнестись к прогону со всей серьезностью. Мэтр в шутку попросил поберечь его нервы: намекнул, что за кулисами может проявить несдержанность, если что-то вдруг пойдет не так, как нужно.

Спектакль длился полтора часа. Ефремов, по словам очевидцев, выложился по полной: он и пел, и танцевал, и ползал на карачках, и носился по сцене. В какой-то момент актер появился в одних трусах – публика восприняла это как часть художественного замысла. На его лице были заметны капли пота.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
По теме

"Мазохистский запрет": в ЕС удивились новому шагу по России

Ситуация на международной арене внесла свои корректировки

"А против России?" Дерзкие слова Хегсета вызвали недоумение в США

Министр войны не учел важные обстоятельства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей