Михаил Ефремов побрился налысо перед выходом на сцену

Актер изрядно удивил поклонников "профессорской" залысиной

В "Мастерской 12" продолжаются закрытые показы спектакля "Без свидетелей", где главные роли исполняют Михаил Ефремов и Анна Михалкова. Накануне очередного прогона актер удивил поклонников – он побрился наголо прямо в гримерке.

Оказалось, что это вынужденная мера: по сценарию у героя Ефремова комичная "профессорская" залысина, которую он тщетно пытается спрятать под шапкой Деда Мороза. Чтобы не превращать свою голову во взлетную полосу, актер решил использовать парик-накладку. Теперь процедура станет постоянной – ближайшие показы пройдут 25–27 марта и 3–5 апреля.

Перед началом режиссер Никита Михалков, который лично наблюдал за ходом репетиции из зала, попросил зрителей отнестись к прогону со всей серьезностью. Мэтр в шутку попросил поберечь его нервы: намекнул, что за кулисами может проявить несдержанность, если что-то вдруг пойдет не так, как нужно.

Спектакль длился полтора часа. Ефремов, по словам очевидцев, выложился по полной: он и пел, и танцевал, и ползал на карачках, и носился по сцене. В какой-то момент актер появился в одних трусах – публика восприняла это как часть художественного замысла. На его лице были заметны капли пота.