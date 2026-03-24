Михалков попросил поберечь его нервы перед спектаклем с Ефремовс

Режиссер взял слово и предупредил о последствиях, если на сцене будет "что-то не так"

Еще на закрытом показе спектакля "Без свидетелей", в котором главные роли исполняют Михаил Ефремов и Анна Михалкова, взял слово Никита Михалков, лично присутствовавший в зале. Постановка режиссера большой интерес – публика впервые за несколько лет увидела Ефремова на театральных подмостках.

Перед началом Никита Сергеевич обратился к зрителям. Он пояснил, что это еще не премьера, а прогон, но попросил не делать скидок. А затем предупредил: за кулисами его будут слышать те, кто там находится, а остальным стоит беречь его нервы.

"Вы меня не будете слышать. Страшных ругательных слов, которые приходится говорить каждый день, вы тоже не будете слышать. Но предупреждаю всех остальных, кто находится за сценой, что вы это услышите, если будет что-то не так. Берегите нервы пенсионера", – пошутил режиссер.

Спектакль длился полтора часа. Ефремов, который ради роли побрился наголо, продемонстрировал все грани таланта: он и пел, и танцевал, и даже показывал, как управляется с пылесосом. В какой-то момент актер появился в одних трусах – публика восприняла это как часть художественного замысла. На его лице были заметны капли пота – артист выкладывался по полной.

В финале зрители устроили долгие овации. Ефремову и Анне Михалковой несли цветы, актер коротко благодарил. По его лицу было видно: такому теплому приему он рад.

Кстати, к возвращению на сцену Ефремов шел несколько месяцев. Еще в январе его впервые заметили после репетиции в театре, но тогда он отказался от общения с прессой.