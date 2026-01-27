Михаила Ефремова впервые заметили после репетиции в театре

Актер отказался беседовать с журналистами

Михаил Ефремов приступил к работе впервые после выхода из колонии: артиста привезли на репетицию спектакля "Без свидетелей" в театр. Ефремов вошел через служебный вход, передает Super.

Беседовать с представителями СМИ актер, выйдя из театра, отказался. Затем двинулся, предположительно, в сторону Патриков.

Напомним, Ефремов устроился в "Мастерскую 12" Никиты Михалкова, едва освободившись. Изначально сообщалось, что показ спектакля состоится в феврале, однако билеты пока не поступили в продажу.

Информация о мероприятии пропала из сайте и из касс. Однако художник-постановщик Юрий Купер сообщил, что никто ничего не отменял.

Сам Михалков полагает, что совершил немалый вклад в возвращение Ефремова на сцену – у того было много времени, уверен режиссер, чтобы осознать происходящее даже со сложностью своей натуры.

Однако киномэтр говорил, что возвращал Ефремова ни для себя, ни "для кассы". Михалков считает, что человек с таким даром и опытом может многое сделать на сцене.

Кстати, Никита Ефремов признавался, что пытается отделить себя от родственников, уйдя из "Современника". От этого шага артисту полегчало на душе – он не пожелал ассоциироваться у зрителей с отцом и дедом из-за их алкогольной зависимости и рассчитывал оборвать на себе эту цепочку.