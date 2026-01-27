Михаила Ефремова впервые заметили после репетиции в театре

Ефремова впервые увидели после репетиции в театре: как изменился актер после УДО
Фото: АГН Москва
Актер отказался беседовать с журналистами

Михаил Ефремов приступил к работе впервые после выхода из колонии: артиста привезли на репетицию спектакля "Без свидетелей" в театр. Ефремов вошел через служебный вход, передает Super.

Беседовать с представителями СМИ актер, выйдя из театра, отказался. Затем двинулся, предположительно, в сторону Патриков.

Напомним, Ефремов устроился в "Мастерскую 12" Никиты Михалкова, едва освободившись. Изначально сообщалось, что показ спектакля состоится в феврале, однако билеты пока не поступили в продажу.

Информация о мероприятии пропала из сайте и из касс. Однако художник-постановщик Юрий Купер сообщил, что никто ничего не отменял.

Сам Михалков полагает, что совершил немалый вклад в возвращение Ефремова на сцену – у того было много времени, уверен режиссер, чтобы осознать происходящее даже со сложностью своей натуры.

Однако киномэтр говорил, что возвращал Ефремова ни для себя, ни "для кассы". Михалков считает, что человек с таким даром и опытом может многое сделать на сцене.

Кстати, Никита Ефремов признавался, что пытается отделить себя от родственников, уйдя из "Современника". От этого шага артисту полегчало на душе – он не пожелал ассоциироваться у зрителей с отцом и дедом из-за их алкогольной зависимости и рассчитывал оборвать на себе эту цепочку.

Источник: Super ✓ Надежный источник
По теме

Премьер Финляндии сделал обескураживающее заявление о Путине

Политик сам себе противоречит

В США эмоционально ответили на заявление Медведева о ДСНВ

Вопрос о вооружениях остается крайне важным для всего мирового сообщества

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей