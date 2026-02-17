Высоцкий оценил навыки Ефремова на сцене после его освобождения по УДО

Режиссер порадовался за друга, отметив. что тот не растерял свое мастерство

Михаил Ефремов не растратил своих профессиональных навыков, несмотря на "театральную паузу". Об этом сообщил режиссер Никита Высоцкий, оценив актерскую игру Ефремова на спектакле "Без свидетелей" Никиты Михалкова.

По словам очевидцев, после премьеры аплодисменты растянулись на десять минут. В числе остальных гостей показа был Высоцкий, порадовавшийся за друга.

"<...> спустя многие годы не потерял, он не хуже играет, чем раньше. Когда я смотрел спектакль, то не сравнивал его с фильмом "Без свидетелей". Это отдельная история, хорошо сделанная и сыгранная, достаточно зрелищная", – высказался сын знаменитого советского барда.

Режиссер во время репетиций отчитал Ефремова – в ходе прогона Михалков сделал актеру пару резких замечаний. Он был недоволен тем, как Михаил выстраивает свой образ. Из-за хронических проблем с легкими, уточнялось ранее, у Ефремова наблюдается одышка, нагрузки актер переносит с трудом.