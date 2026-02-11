Михаил Ефремов обзавелся охраной и роскошным автомобилем после УДО

Ефремов появился на улице с охраной и сел в роскошный автомобиль: видео
Фото: АГН Москва
Актер отказался от пеших прогулок

Михаил Ефремов, у которого на носу премьера спектакля – впервые после освобождения по УДО – обзавелся охраной и пересел на автомобиль премиального класса, сообщает Mash.

Актер до сих пор отказывается общаться с представителями прессы – журналисты пытались спросить его о самочувствии, однако заслуженный артист, укутавшись в куртку, "убежал" в здание театра. Одолеваемый вопросами Ефремов на ролике отворачивался от журналистки, которая спрашивала его о состоянии после освобождения и репетиции в театре.

Позднее Ефремов вернулся с охраной, вместе с которой уехал на премиальном минивэне на закрытое мероприятие.

Мероприятие прошло в одном из ресторанов в центре Москвы. Ефремов просидел весь вечер в VIP-зоне на втором этаже. Сопровождающие говорят, что артист находится под федеральной охраной.

Не так давно артиста увидели на улице перед репетиций спектакля "Без свидетелей": Ефремов зашел в здание театра через служебный вход. Общаться с представителями прессы он отказался, а затем двинулся, предположительно, в сторону Патриков.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
