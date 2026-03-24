Конфликт вышел из-под контроля

Известный хохмач Семен Слепаков*, давно уехавший из России и уже успевший заработать репутацию отъявленного русофоба, снова оказался в центре скандала. На этот раз он устроил свару с пожилыми русскоязычными людьми в Израиле.

Конфликт развивался так: лицедей приехал в отель, где временно разместили эвакуированных пенсионеров, чтобы передать гуманитарную помощь. Там его тут же попросили повеселить народ каким-нибудь шоу, но ситуация быстро вышла из-под контроля.

Артист объяснил, что обстановка изначально была накаленной: он опоздал, а пожилых бедолаг несколько часов не пускали на обед – те были сильно раздражены. Когда его попросили спеть, он отказался, сославшись на отсутствие гитары. В ответ пенсионеры начали настаивать, требуя петь без музыки, но он стоял на своем. В итоге все закончилось конфликтом, после чего артист просто уехал.

В итоге, вместо того, чтобы поддержать людей в тяжелой ситуации, хохмач вступил с ними в перепалку, а потом и вовсе отчалил.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации