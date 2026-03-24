Живущая в США дочь Ефремова устроила фотосессию в купальнике

Звездная наследница отдохнула во Флориде

Младшая дочь Михаила Ефремова Надежда, которая уже несколько лет живет и учится в Америке, редко балует поклонников откровенными снимками. Но на этот раз 18-летняя девушка опубликовала в соцсетях серию солнечных фото в раздельном купальнике, чем вызвала восхищение подписчиков.

Надежда не афиширует связь со знаменитым отцом – в соцсетях она не использует его фамилию, а за ее блогом следят чуть больше 300 человек, в основном друзья и знакомые. Девушка учится на хореографа в Нью-Йорке, получает стипендию, а сейчас отдыхает во Флориде.

У Михаила Ефремова шестеро детей от разных браков. Старший Никита продолжил актерскую династию, а средний Николай после падения из окна в 2023 году перенес тяжелые травмы и долго восстанавливался. Есть у актера дочь Анна-Мария (ныне Сергей), Вера и самый младший сын Борис.

18-летняя Надежда – не единственная звездная наследница, чьи откровенные фото становятся предметом обсуждений. Например, дочь Веры Брежневой Сара Киперман, которой сейчас 16 лет, не раз попадала в центр скандалов из-за танцев в облегающих нарядах. Пользователи критиковали ее за взрослые образы, которые, по их мнению, не соответствуют возрасту. Сама Сара, впрочем, на критику внимания не обращает и продолжает делиться яркими кадрами из жизни.